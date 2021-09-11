Ankara’da yolcu otobüsünün yandığı olayda ölü sayısı yükseldi

Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Ayrıca kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü K.O’nun ise tutuklandığı belirtildi. Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm’e ait K.O. idaresindeki 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı’nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev almıştı. Kaza sırasında otobüste bulunan 22 kişiden biri hayatını kaybederken yaralanan 20 kişiden 5’i ayakta tedavi edilmiş, 15’i ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

AA