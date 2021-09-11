Türkiye Ankara’da yolcu otobüsünün yandığı olayda ölü sayısı yükseldi

Ankara’da yolcu otobüsünün yandığı olayda ölü sayısı yükseldi

Türkiye

Ankara’da yolcu otobüsünün yandığı olayda ölü sayısı yükseldi

Ankara’da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi, otobüs şoförü ise tutuklandı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 23:13 Son Güncelleme:
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Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Ayrıca kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü K.O’nun ise tutuklandığı belirtildi. Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm’e ait K.O. idaresindeki 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı’nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev almıştı. Kaza sırasında otobüste bulunan 22 kişiden biri hayatını kaybederken yaralanan 20 kişiden 5’i ayakta tedavi edilmiş, 15’i ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

AA

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