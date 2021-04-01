Ankara Çankaya’daki 60 yılı geride bırakan 22 daireli 5 katlı Gelibolu Apartmanı sakinleri, 6-7 aydır diken üstünde. Aylık 300 lira aidat ödenen apartmanın yöneticisi Erdal S., geçen yıl 2 Eylül’de aidatların zamanında ödenmemesi üzerine istifa etti. Parası ödenemeyince kapıcı da işi bıraktı. Erdal S.’nin istifası sonrası apartmanda kimse yönetici olmak istemedi. Apartman sakini Halil E.S., “Kış geliyor. Apartman yöneticisiz kaldı. Isıtma sisteminde sorun var. Kazanın tamir ettirilmesi gerekir. Çok acele apartmanımıza yönetici atansın” diyerek Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Mahkeme, 3 yıl önce kurulan Uludağ Site Yönetimi isimli şirketi, Gelibolu Apartmanı’na 25 Kasım’da kayyım olarak atadı. Yönetici şirketin aylık ücreti ise 1000 TL olarak belirlendi.





x





‘DİRENİŞ BAŞLATALIM, KİMSE AİDATI BANKAYA YATIRMASIN"

Kayyım ataması sonrası ilk bir-iki ay işler bir ölçüde düzene girdi. Aidatlar, eksik de olsa toplandı. Toplanan paradan, yönetim şirketinin ücreti alındıktan sonra, kalan paradan giderler karşılanmaya başlandı. En büyük gider kalemi olan doğalgaz için, ödeme yapıldıkça evlerin ısınması sağlandı. Ancak, depodaki doğalgaz bittiğinde evleri buz kesti. Birikmiş aidatlar toplanmadığı için doğalgaz alınamadı. Özellikle geceleri soğuk daha da etkili oldu. 22 dairden 8’i boşaldı. İmkânı olan başka evlere geçti. Kiracı olan İranlı Ali Akbar S., havalar ısınana kadar 6 aylığına başka bir ev tuttu. Bina içindeki çöplerin de toplanmaması ile bir kısım apartman sakini, kayyıma karşı ortak hareket etme kararı aldı. Apartman sakinlerinden biri “Direniş başlatalım. Kimse aidatı bankaya yatırmasın. Aramızdan biri toplasın. Doğalgaza yatıralım” önerisi getirdi.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK

Mahkeme kararı ile atanan kayyım, en az 6 ay görev başında olacak. Bu sürenin sonunda kat maliklerinin, eğer kayyımdan memnun değillerse, seçim yapıp yeni bir yönetici belirlemeleri gerekir. Olur da hiç kimse yönetici olmayı kabul etmemeyi sürdürürse, kayyım olarak atanan şirket yönetimde olmaya devam edecek.

‘YÖNETİM ŞİRKETİ PROFESYONEL DEĞİL’

12 yıldır Gelibolu Apartmanı’nda oturan avukat Mert Asal, şirket yönetimine ilettiği sorunların çözülmemesi üzerine sorunu Cumhurbaşkanlığı’na taşıdı. CİMER’e yapılan başvuruda “Yönetim şirketi, ödemesi gereken KDV’yi dahi bizden alıyor. Yine, temizlik için bizden her ay 1000 lira alınıyor. Temizlik şirketine ne kadar ödüyor belli değil. Şirket, kişisel verilerimizi kanuna aykırı olarak kullanıyor” dedi. CİMER başvurusunun, savcılık ve Emniyet’e iletilmesini talep eden Asal şunları kaydetti:

“Yönetim şirketi, profesyonellikten de uzak. Şirketin Twitter hesabında, erotik hesaplar takip ediliyor. Yine anılan mecrada, çok sayıda FETÖ’cü hesabın da takip edildiğini tespit ettik.”

Şirketin üç kurucu ortağından biri olan avukat Can Güler “Henüz hissemi devretmedim ama Haziran 2020’den beri şirket ile ilgim yok. Apartman sakinleri ile ne tür sorunlar yaşanmış bilmiyorum. Şirketin sosyal medya hesabını ise ben yönetmiyorum. Kimin takip edildiğinden haberim yok. Ancak, dediğiniz hesapların takip edilmesi garip tabii” diye konuştu.

İlgili Haberler Yüz yüze eğitimin koronavirüs vaka sayısına etkisi belli oldu











