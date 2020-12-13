Türkiye Ankara'daki inşatta göçük: Acı haber geldi

Ankara'daki inşatta göçük: Acı haber geldi

Türkiye

Ankara'daki inşatta göçük: Acı haber geldi

Ankara'da bir inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

13 Aralık 2020, Pazar 17:40 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

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Toprak altında kalan işçiler Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışması ise devam ediyor.

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