Türkiye Ankara'daki kum fırtınası İstanbul'da da yaşanır mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

Ankara'daki kum fırtınası İstanbul'da da yaşanır mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

Türkiye

Ankara'daki kum fırtınası İstanbul'da da yaşanır mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarının ardından dün gece İstanbul'un bazı bölgelerinde toz etkisiyle çamurlu yağmur görüldü. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki çamurlu yağmurun nedenini açıkladı ve Ankara'daki toz bulutuyla bir benzerlik göstermediğini ifade etti. Prof. Dr. Şen, salı günü yurda kar yağışının döneceğini söyledi ve 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunu yanıtladı.

22 Mart 2021, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
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İşte CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in canlı yayında yaptığı açıklamalar:

ANKARA'DAKİ TOZ BULUTU İSTANBUL'DA YAŞANIR MI?

Çok kuvvetli olmasa da toz taşınımı vardı. Bugün ve yarın da İstanbul'da hafif de olsa toz var. Yarından sonra toz ortadan kalkıyor. Ankara'da gördüğümüz yerden kaynaklanan toz bulutuydu. Bu İstanbul'a gelen toz ise Afrika'dan gelen kum fırtınasından kaynaklanıyor. Ankara'daki ile İstanbul'daki toz farklı.

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'GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR OLACAK'

Jet akımları yarından itibaren tozu ortadan kaldıracak. Bugün sıcaklıklar 5-6 derece daha artacak. Mevsim ortalamasının 2-3 derece yukarısına çıkacak. İstanbul'da 15-16 dereceleri göreceğiz. Bu ısınmayla birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Marmara'nın güneydoğusunda dolu ihtimali daha fazla. Çanakkale-Bozcaada civarlarında bugün kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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Yarın 16-17 derecelik sıcaklıklar, kuvvetli şekilde düşüş sağlayacak. 13-14 derecelik ani düşüşler meydana gelecek. Türkiye'nin çoğu yerinde kuvvetli lodos fırtınası var. Yarın hava hızlı şekilde soğuyacak ve kar yağışı geri dönecek. Yağışlar çarşamba, perşembe günü de devam edecek hatta cumaya da sarkabilir. Kıyı Ege, kıyı Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz dışındaki bölgelerde kar yağışı olacak. İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Anadolu'da 2-3 günlük bir kar yağışı olacak.

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