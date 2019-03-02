Ankara’daki maden ocağında göçük! 3 işçi yaralandı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı
Ankara Nallıhan'daki Çayırhan Mahallesi’nde özel bir şirkete ait kömür ocağında galeri içinde çalışan işçiler Erdan Günündi, Orhan Kaynak ve Erdoğan Aldırmaz, kömür parçasının çökmesi sonucu yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale maden ocağındaki sağlık ekibi tarafından yapıldı.
Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Erdoğan Aldırmaz taburcu edilirken Erdal Günündi Bilkent Şehir Hastanesi'ne, Orhan Kaynak Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
AA