Türkiye Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili adli süreç başlatıldı

Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili adli süreç başlatıldı

Türkiye

Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili adli süreç başlatıldı

Ankara'da silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirince yakınları, sağlık çalışanlarına saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı. Bakan Koca olayla ilgili, "Devlet geçit vermeyecek" dedi. Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde yaralı yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini, sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

22 Eylül 2020, Salı 09:13 Son Güncelleme:
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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık görevlilerine saldırmaya çalışanların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



"Kuralları zorlayarak görmeye çalıştılar" 

Bakan Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."

Tahkikat başlatıldı 

Olayla ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.




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