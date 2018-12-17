Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon devrilirken, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir’e ifade veren şüpheliler, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin 13 Aralık’ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü ve 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör Emin E.E., tren teşkil memuru (makasçı) Osman Y. ve tren hareket memuru Sinan Y.'nin gözaltına alındığını açıklamıştı.

ANKARA (İHA)

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