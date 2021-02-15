Türkiye Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi: Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi: Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye

Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi: Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 17:42 Son Güncelleme:
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﻿﻿Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'in bakanlığa çağrıldığını ve ABD açıklamasına ilişkin tepkinin en kuvvetli şekilde dile getirildiğini duyurdu. ABD Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmasına dair detayları CNN TÜRK diplomasi muhabiri Sena Alkan aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

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