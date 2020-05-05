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Futbol Ankaragücü bir futbolcusunda corona virüs çıktığını açıkladı

Ankaragücü bir futbolcusunda corona virüs çıktığını açıkladı

Futbol

Ankaragücü bir futbolcusunda corona virüs çıktığını açıkladı

Ankarügücü'nde dün tüm takıma corona virüs testi yapılmıştı. Kulüp, çıkan sonuçların ardından bugün resmi açıklama yaparak bir futbolcuda corona virüse rastlandığını açıkladı.

05 Mayıs 2020, Salı 10:55 Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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