Futbol Ankaragücü Eski Başkanı Cemal Aydın yoğun bakımda

Ankaragücü Eski Başkanı Cemal Aydın yoğun bakımda

Futbol

Ankaragücü Eski Başkanı Cemal Aydın yoğun bakımda

Eski Kulüpler Birliği ve MKE Ankaragücü başkanı Cemal Aydın, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 22:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

1996-2008 yılları arasında Ankaragücü başkanlığı yapan Cemal Aydın kalp krizi geçirdi. Dün kalbi duran ve yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Aydın yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. 

Cemal Aydın aynı zamanda 2002-2004 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev aldı.

ANKARA(DHA)

İlgili Haberler
Fenerbahçe otobüsüne saldırıGöztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu ve özeti)


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bonservisi elinde olan yıldızlar! Transfer dönemi yaklaşıyor...