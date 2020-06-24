Futbol Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaştı

Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaştı

Futbol

Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmaya vardı.

24 Haziran 2020, Çarşamba 19:20 Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamızla prensip anlaşmasına vardık. Hocamızla kısa süre içinde resmi imzaları atacağız. İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak." dedi.

Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.

AA


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