Futbol Ankaragücü, Rodrigues ile yollarını ayırdı

Ankaragücü, Rodrigues ile yollarını ayırdı

Futbol

Ankaragücü, Rodrigues ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

16 Temmuz 2020, Perşembe 23:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MKE Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, Gerson Rodrigues'in, 32. haftadaki Galatasaray maçı öncesinde tartıştığı takım arkadaşı Ante Kulusic'e saldırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir."

AA


İlgili Haberler
Galatasaray'da corona virüs test sonuçları negatif çıktıBeşiktaş'ta Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şenol Güneş yabancı sayısının azaltılmasından yana olduğunu açıkladı