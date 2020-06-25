Futbol Ankaragücü takımın başına İbrahim Üzülmez' getirdi

Ankaragücü takımın başına İbrahim Üzülmez' getirdi

Futbol

Ankaragücü takımın başına İbrahim Üzülmez' getirdi

Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdıktan sonra göreve İbrahim Üzülmez'i getirdi. Üzülmez, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan henüz ayrılmıştı.

25 Haziran 2020, Perşembe 10:57 Son Güncelleme:
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Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay´dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez getirildi.

Başkan Fatih Mert ve teknik direktör İbrahim Üzülmez 2.5 saatlik bir görüşmenin ardından el sıkıştı.

46 yaşındaki İbrahim Üzülmez, son olarak Bursaspor’u çalıştırdı. 14 maçta Bursaspor’un başında maça çıkan Üzülmez, hafta içerisinde yeşil beyazlı kulüpten ayrılmıştı.


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