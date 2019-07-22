Ankaragücü Yalçın Ayhan ile nihah tazeledi

Başkent ekibinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Ayhan, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan’ın da yer aldığı aktarıldı.

AA