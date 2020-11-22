Futbol Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi

Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi

Futbol

Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

22 Kasım 2020, Pazar 23:41 Son Güncelleme:
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Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile yönetim kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız." denildi.

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Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA


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