Futbol Ankaragücü'nde iki pozitif vaka

Ankaragücü'nde iki pozitif vaka

Futbol

Ankaragücü'nde iki pozitif vaka

MKE Ankaragücü'nde, iki sağlık personelinin corona virüs testi pozitif çıktı.

23 Ekim 2020, Cuma 13:48 Son Güncelleme:
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Başkent ekibinde, rutin corona virüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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