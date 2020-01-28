Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay
Ankaragücü takımın başına tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Reşit Akçay son olarak Osmanlıspor'u çalıştırmıştı ve 1 buçuk senedir herhangi bir kulüpte görev yapmamıştı.
Ankaragücü, Mustafa Kaplan'la yolları ayırdıktan sonra birçok isimle görüştü ve Mustafa Reşit Akçay'da karar kıldı.
Kulübün resmi açıklamasında şunlar söylendi:
"Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
Mustafa Reşit Akçay şimdiye dek 1461 Trabzonspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor (2 kez) ve Konyaspor'u çalıştırmıştı.
Özellikle Osmanlıspor'daki ilk döneminde oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken 61 yaşındaki teknik adam, Ankaragücü'nün bulunduğu zor durumdan kurtarmaya çalışacak.
https://twitter.com/Ankaragucu/status/1221843050672087042