Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay Ankaragücü takımın başına tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Reşit Akçay son olarak Osmanlıspor'u çalıştırmıştı ve 1 buçuk senedir herhangi bir kulüpte görev yapmamıştı.