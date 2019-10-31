Ankaralı öğrenciden Kore'de büyük başarı
Ali Kaan Işık, Kore’de katıldığı Uluslararası Bilim Projeleri Yarışması’nda altın madalya kazandı
Alfa Akademi Koleji öğrencisi Ali Kaan Işık, Kore’de katıldığı Uluslararası Bilim Projeleri Yarışması’nda altın madalya kazandı.
‘Kesen Üçgenler ve Özellikleri’ başlıklı sunumuyla birinciliği elde eden Ali Kaan Işık, “Bu madalya fırsat verildiğinde neler yapabildiğimizin kanıtıdır.
Aldığım bu madalya, 96. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin değerlerine armağan ediyorum” dedi. Yarışmanın değerlendirme jürisi, elde edilen bulguların kentsel planlamada kullanılabilecek içeriğe sahip olduğunu belirtti.
Aynı yarışmaya çevre sorunları dalında katılan Nilsun Merve Aksu ise ikincilik ve ‘sıra dışı başarı’ ödülüne layık görüldü.