Ankara’nın başkent oluşuyla ilgili mesajlar: 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu mesajları ve sözleri
Ankara’nın başkent oluşunun 98. Yıl dönümü coşku ve gururla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına karargah görevi yapan ve Milli mücadelede büyük bir öneme sahip olan Ankara 13 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti olmuştu. İşte, Ankara’nın başkent oluşuyla ilgili mesajlar ve sözler…
13 Ekim 2021, Çarşamba 10:32 Son Güncelleme:
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Ankara’nın başkent oluşuyla ilgili mesajlar, bu önemli günün 98. Yıl dönümünü olan 13 Ekim tarihinde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Ankara, stratejik, jeopolitik ve coğrafi konumu nedeniyle 1923 yılında tek maddelik bir konun teklifinin ardından başkent kabul edilmişti. Ankara’da yaşayan ve Ankaralı olan pek çok kişi nerede olursa olun, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu mesajları ve sözleri ile bu özel günü kutluyor…
ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUYLA İLGİLİ MESAJLAR
- Geçmişten bu yana Ankara, hep merkezi konumda olmuştur. Batıdan doğuya ve doğudan batıya geçmek isteyen büyük komutanlar ve askerler için Ankara bir geçit konumu kazanmıştır. Güzel Ankara’mızın başkent oluşunun 98.yılı kutlu olsun.
- Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi Ankara’nın başkentimiz oluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun.
- Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi, İstiklal Savaşı’nın karargahı olan Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun.
- Türkiye’nin başkenti Ankara 98. Yaşında! 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu kutlu olsun!
- “Türkiye Devleti’nin makarrı idaresi Ankara şehridir.” Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun
- Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilişinin 98. yıl dönümü kutlu olsun.
- Milli mücadelenin kalbi olan Ankara’mızın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.
- Başkent olarak Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara şehrimizin Başkent oluşunun 98.yılı kutlu olsun.
- Milli mücadeleye verdiği olağanüstü destek, devletin kuruluşunun temellerinin atıldığı, bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden güzel Ankara’nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun.
- Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele Kahramanlarına ve Cumhuriyeti kuran iradeye ev sahipliği yapmış, güzel şehrimiz Ankara’nın Başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun.
- Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara’yı Türk milletinin yıkılmaz kalesi olarak başkent kılan tüm kahramanları sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, vatan, millet ve devlet için bir an bile tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
- Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenen, Cumhuriyete uzanan yolda ev sahipliği yapan Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun.
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