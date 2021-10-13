Ankara’nın başkent oluşuyla ilgili mesajlar, bu önemli günün 98. Yıl dönümünü olan 13 Ekim tarihinde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Ankara, stratejik, jeopolitik ve coğrafi konumu nedeniyle 1923 yılında tek maddelik bir konun teklifinin ardından başkent kabul edilmişti. Ankara’da yaşayan ve Ankaralı olan pek çok kişi nerede olursa olun, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu mesajları ve sözleri ile bu özel günü kutluyor…

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUYLA İLGİLİ MESAJLAR

Geçmişten bu yana Ankara, hep merkezi konumda olmuştur. Batıdan doğuya ve doğudan batıya geçmek isteyen büyük komutanlar ve askerler için Ankara bir geçit konumu kazanmıştır. Güzel Ankara’mızın başkent oluşunun 98.yılı kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi Ankara’nın başkentimiz oluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun.

Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi, İstiklal Savaşı’nın karargahı olan Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun.

Türkiye’nin başkenti Ankara 98. Yaşında! 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu kutlu olsun!

“Türkiye Devleti’nin makarrı idaresi Ankara şehridir.” Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun

Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilişinin 98. yıl dönümü kutlu olsun.

Milli mücadelenin kalbi olan Ankara’mızın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

Başkent olarak Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara şehrimizin Başkent oluşunun 98.yılı kutlu olsun.

Milli mücadeleye verdiği olağanüstü destek, devletin kuruluşunun temellerinin atıldığı, bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden güzel Ankara’nın Başkent oluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun.