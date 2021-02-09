Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi başladı
TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, bu sezon 20 maçta 4 teknik direktör harcadı. Aradığını bir türlü bulamayan Ankaraspor'un yeni hocası Ümit Özat oldu. Ümit Özat, kısa süre önce TV100 ekranlarındaki VAR Odası programına yorumcu olarak katılmıştı.
09 Şubat 2021, Salı 10:47 Son Güncelleme:
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Ankaraspor, teknik direktörlük koltuğuna Ümit Özat'ın getirildiğini açıkladı. Özat, bu sezon Ankaraspor'da göreve gelen beşinci teknik direktör oldu.
Mehmet Ak ile yollarını ayıran Ankaraspor, Ümit Özat'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız" dedi.
Ankaraspor, TFF 1. Lig'de 13 puanla 17. sırada bulunuyor.
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