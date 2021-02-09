Ankaraspor, teknik direktörlük koltuğuna Ümit Özat'ın getirildiğini açıkladı. Özat, bu sezon Ankaraspor'da göreve gelen beşinci teknik direktör oldu.

Mehmet Ak ile yollarını ayıran Ankaraspor, Ümit Özat'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız" dedi.

Ankaraspor, TFF 1. Lig'de 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

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