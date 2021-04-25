Futbol Ankaraspor'un TFF 1. Lig'e veda etmesi kesinleşti

Ankaraspor'un TFF 1. Lig'e veda etmesi kesinleşti

Futbol

Ankaraspor'un TFF 1. Lig'e veda etmesi kesinleşti

TFF 1. Lig'in 32'nci haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Ankaraspor, Menemenspor'un Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

25 Nisan 2021, Pazar 23:14 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yenen Ankaraspor'a bu skor, kümede kalmak için yetmedi. Başkent ekibi, 2019-2020 sezonunda da küme düşmesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla ligde kalmıştı.

2014-2015 sezonu öncesinde Osmanlıspor ismini alan başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi vizesi almış ve bu organizasyonda 2016-2017 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu lider tamamlayan Ankara ekibinin, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.

TFF 1. Lig'de bu sezon 6 yıl sonra yeniden Ankaraspor ismiyle mücadele eden başkent ekibi, sezona teknik direktör Ali Güneş yönetiminde başladı. Ankaraspor'da daha sonra İsmet Taşdemir, Mustafa Özer ve Mehmet Ak, teknik direktörlük görevine getirildi.

8 Şubat'ta teknik direktör Ümit Özat'la anlaşan Ankaraspor Kulübü, 16 Mart'ta yeniden takımın başına Mehmet Ak'ı ​​​​​​​getirdi.

Bu sezon 5 farklı teknik adamla çalışan başkent ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala üç sezondur mücadele ettiği TFF 1. Lig'e veda etmekten kurtulamadı.

AA

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