İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti’nin kırsal Dergili Mahallesi'nde gece saatlerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu sırada saklanan teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte Özel Harekât biriminde görevli komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu.

Kayadibi'nin acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkiler tarafından verildi. Baba İsmail ve anne Saime Kayadibi gözyaşlarına boğuldu.

3 çocuklarından en küçüğünü kaybeden Kayadibi çifti, acı haber sonrası Şanlıurfa'ya gitti. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Eşi Fevziye Kayadibi ile Şanlıurfa'da yaşadığı öğrenilen şehit Kayadibi'nin biri 4 yaşında, diğeri 5 aylık iki kızının olduğu öğrenildi. Şehit Kayadibi'nin yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Cami'inde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada şehit Kayadibi'nin 4 yaşındaki kızı Feyza ile çekindiği fotoğraf, görenlerin yüreğini dağladı. Fotoğrafta Feyza'nın, babasının boynundan sarıldığı görüldü.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşkilatımız mensuplarından Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, 18 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa Halfeti'de PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." DHA