Anker PowerPort III Pod 65W Türkiye’de kullanıma sunuldu

Anker, şarj cihazları konusunda büyük bir isim ve genellikle en iyi telefon şarj aksesuarları listelerinde de yerini alır. Şirket, en yeni programlanabilir güç kaynağı (USB PD PSS) şarj standardını destekleyen PowerPort III Pod adaptörünü kullanıcılara sundu. 65W yerleşik güç ile PowerPort III Pod, akıllı telefonlardan tabletlere hatta dizüstü bilgisayarlara kadar her şeyi yüksek hızda şarj edebiliyor. Anker PowerPort III Pod sadece beyaz renkte geliyor. 65W gücü göz önüne alındığında oldukça kompakt bir adaptör. Adaptör 6.8 x 3.0 x 4.5 cm ölçülerinde ve 132 gram ağırlığında. Fiş tipini bölgenize göre değiştirebiliyorsunuz, kutu içinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Birleşik Krallık için fiş uçları mevcut. Kutuda USB-C kablosu yok, bu nedenle hızlı şarj için 3A veya daha yüksek akıma dayanabilen kabloya ihtiyacınız var.Ön taraftaki tek USB-C bağlantı noktası, Anker'in PowerIQ 3.0 teknolojisine sahip. Bu bağlantı noktası, USB Power Delivery 3.0 ve USB PD PPS'yi destekliyor. İkincisi, Samsung Galaxy S21 serisini 25W ve Galaxy S20 Ultra'yı 45W ile süper hızlı şarj etmek için gerekli.

Spesifik olarak, şarj cihazının USB PD modu, 3A'da 5V, 9V ve 15V'ın yanı sıra 3.25A'da 20V sağlayabiliyor. Şarj cihazı, 3,25 A'ya kadar akımla 3,3V ile 21V arasında değişken voltajlı tek bir USB PD PPS moduna sahip. Şarj sırasındaki enerji dönüşüm verimliliği, ortalama %85 ile oldukça iyi çalışıyor. Bu doğrultuda Anker'in 65W Pod'u, çoğu cihazı hızlı şarj edebiliyor. USB Power Delivery, Apple'ın iPhone ve MacBook serisi, Nintendo Switch, bir dizi USB-C dizüstü bilgisayar ve tablet dahil olmak üzere teknoloji endüstrisinde giderek daha fazla destekleniyor. USB PD PPS'nin dahil edilmesi ise PowerPort III Pod'u Samsung Galaxy S21 serisini süper hızda, diğer Samsung akıllı telefonlarını ise tam hızda şarj edebilen adaptörlerden biri yapıyor.

65W akıllı telefonlar için oldukça yeterli. Bunun yerine, daha büyük pil kapasitelerine sahip dizüstü bilgisayarları hızlı bir şekilde şarj etmek daha yararlı. Anker, MacBook Pro 13'ü yaklaşık 2 saat 14 dakikada tam şarj edebiliyor. Adaptörün Honor MagicBook Pro’yu yüzde 0’dan yüzde 100’e çıkartması ise yaklaşık 1 saat 25 dakika sürüyor. Taşınabilirlik, PowerPort III Pod’un en büyük avantajlarından biri. Kesinlikle bir seyahat veya dizüstü bilgisayar çantasına sorunsuzca sığacak kadar küçük ve hafif. En yeni USB-C şarj standartlarını desteklemesine rağmen, adaptör her zaman mümkün olduğu kadar hızlı şarj edemiyor. Örneğin cihaz, Microsoft'un Surface X Pro tarafından desteklenen 60W'lık tam şarj gücünü sağlayamıyor. 25W hızlı şarj elde etmeden önce Samsung Galaxy S21 Plus'ı da bir veya iki kez adaptöre yeniden bağlamak zorunda kalabilirsiniz. 65W çok fazla güç demek, ancak Anker'in PowerPort III Pod'daki tek USB-C bağlantı noktası, benzer fiyata sahip bazı çift bağlantı noktalı 60W+ şarj cihazları kadar kullanışlı olmasını engelliyor. Şarj cihazı ayrıca 65W'lık tam gücünü dışarı verirken biraz ısınıyor. Tabi alarma neden olacak kadar sıcak değil, ancak şarj sonrası fişi hareket ettirirken dikkat etmelisiniz.

Tüm cihazlarınıza güç sağlamak için tek bir şarj cihazı olarak Anker PowerPort III Pod, bol miktarda güç ve en yeni USB-C şarj standartlarını sunabiliyor. Aynı zamanda ideal bir seyahat arkadaşı olmaya aday. Bununla birlikte, USB PD PPS desteğine ihtiyaç duymayan ve aynı anda birden fazla cihazı şarj etmek isteyenler Anker’in diğer çok bağlantı noktalı şarj cihazlarını da bakabilir. Tek bir bağlantı noktasından gelen 65W, herhangi bir akıllı telefonu şarj etmek oldukça fazla, bu nedenle telefonunuz dışında tabletinizi ve dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için tek bir adaptör arıyorsanız Anker PowerPort III Pod modeline bir göz atabilirsiniz.