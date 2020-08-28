Anker robot süpürge ailesine iki akıllı model daha katıldı

Özellikle son dönemde tüm dünyanın hayatını değiştiren corona virüs salgını ile evden çalışmanın yaygınlaşması, insanların ev işlerini daha pratik yapma ihtiyacını ön plana çıkardı. Temizliği otomatik ve insan müdahalesi gerekmeden yapabilen robot süpürgeler de bu sebeple tüketicilerin tercih ettiği ürünler arasında yükseliyor.

Geleneksel temizlik anlayışının ötesine geçen Eufy RoboVac robot süpürgeler, kolayca kumanda edilebilmeleri, zorlu köşelere ulaşabilmeleri, yüksek emiş gücü ile farklı yüzeylerde derinlemesine temizlik yapmaları ile büyük bir konfor sağlıyorlar.

Anker, iki yeni modeli daha tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tasarımıyla havalı bir ev eşyası görünümündeki Eufy RoboVac 15T robot süpürge, dokunmatik kontrol paneliyle ve uzaktan kumandasıyla kolayca kumanda edilebiliyor. Sahip olduğu 1500Pa’lık emiş gücü ile yüksek vakum performansı sunuyor ve üç kat artan gücü sayesinde, sert yüzeyler ve halıları temizlemek kolaylaşıyor.

Tek şarjla 100 dakikaya kadar temizlik yapabilen RoboVac 15T, BoostIQ teknolojisi sayesinde yüzeyleri tanıyor ve 1,5 saniye içerisinde vakum gücünü otomatik olarak ayarlayabiliyor. Sessiz motoru sayesinde bir mikrodalga fırından sessiz çalışan robot süpürge, 7,2 cm’lik ultra ince yapısıyla da ulaşması zor noktalarda kullanılabiliyor ve mobilyaların altını bile kolayca temizleyebiliyor.

Dokunmatik ekran ve uzaktan kumandanın yanına Wi-Fi bağlantısını da ekleyen Eufy RoboVac 25C ise evde kimse olmasa dahi, Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışan özel mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Tek seferlik ya da belirlenen periyotlarla otomatik çalışmasını sağlayan zamanlama özelliği ise evinizin hep tertemiz kalmasını sağlıyor. Hem akıllı ev hub’ı hem de sesli asistan özelliğine sahip Amazon Alexa ve Google Asistan desteği bulunan robot süpürge, sesli komutlarla da kolayca yönetilebiliyor.

Yüzeyleri algılayabilen RoboVac 25C, BoostIQ teknolojisiyle ek vakum gücü gerektiğinde bunu otomatik olarak algılıyor ve 1,5 saniye içerisinde yüzeye uygun güçte çalışarak hem enerjisini tasarruflu kullanıyor hem de etkili bir temizlik yapıyor. 7,2 cm’lik ultra ince tasarımı ile mobilyaların altı dahil tüm zorlu noktalara ulaşabilen robot süpürge, bir mikrodalga fırından sessiz çalışarak hayatınızı kesintiye uğratmıyor. RoboVac 25C, tek şarjla 100 dakikaya kadar çalışarak, büyük alanları da tek seferde temizleyebiliyor.



