Soundcore R100 kulaklıklar, kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelen kulaklık, ergonomik olarak üretilmiş ve konforlu olmaları adına silikon kulak ucu kullanmış. İşlevleri kontrol etmek için her kulaklıkta kapasitif kontroller yer alıyor. Ayrıca tomurcuklar IPX5 ile suya dayanıklı. Bu da onu sağlam bir spor salonu arkadaşı yapıyor. Şarj kutusunun tasarımı Oppo'nun sunduğuna benziyor, ancak bu daha parlak. Şarj kutusu, hızlı şarj için USB Type-C bağlantı noktasına sahip ve oval tasarımda. Kasa, avucunuzun içine sığacak kadar küçüktür ve yuvarlatılmış kenarları ve kaygan plastik yapısı sayesinde cebinizde kolayca kaydırılabilir.

Kulaklıklar, Hall Sensör teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu sensör, kasayı açtıktan sonra 3 saniye içinde sorunsuz bağlantı sağlıyor ve pil ömrünü üst düzeye çıkarıyor. 10 mm dinamik sürücülere sahip kulaklıklar, sürükleyici bir dinleme deneyimi sunuyor. Bass Up teknolojisi, düşük frekansları gerçek zamanlı olarak analiz edip, bunları anında yoğunlaştırıyor. Üstün arama deneyimi için burada iki adet mikrofon kullanılmış, bu da onu hem iş hem de oyun için uygun hale getiriyor. Oyun oynarken de kesinti yaşanmıyor. Çünkü R100, kesintisiz ve anında eşleştirme sunan en yeni Bluetooth 5.0 tarafından destekleniyor.

Kulaklıkları kılıftan çıkardığınız anda telefona bağlanıyor. Birçok marka, bütçe segmentinde kulaklıklarını ANC ile sunuyor ama burada ANC desteği yok. Ancak tomurcukların tasarım, iyi derecede pasif gürültü yalıtımı sağlıyor. Kulaklıkların mikrofon kalitesi de başarılı. Araçta aramalar yaparken ya da dışarda rüzgar olsa da seste bozulmalar yaşanmıyor. Pil ömrü konusunda burada tek şarjla 6,5 saate kadar, şarj kutusu ile 25 saate kadar çalma süresi elde edilebilirsiniz. Şarj kutusu 1,5 saatte tamamen şarj oluyor. Kulaklıklar ayrıca hızlı şarjı da destekliyor ve beş dakikalık şarj, iki saatlik çalma süresi sunuyor. Bağlantı için Bluetooth v5'i kullanılıyor ve cihaz SBC ile AAC codec’lerini destekliyor.

Anker Soundcore R100, kentsel yaşam tarzına uyum sağlamak için ergonomik olarak üretildi. Uzun süreli kullanım için güvenli uyum, güçlü ses ve stil sunarak her müzikseverin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kulaklıkların ses kalitesi ise iyi, ancak şirket bas tarafında biraz daha çalışabilirdi. Orta ve alçaklar güzel bir şekilde ele alınsa da yüksek uçta durum böyle değil. Ancak yine de bunun uygun fiyatlı bir TWS olduğu düşünüldüğünde bunlar normal karşılanabilir.