Anker, Soundcore R100 tam kablosuz kulaklıklarını duyurdu

Anker Soundcore R100 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm grafen dinamik sürücüler kullanıyor. Üst seviye bir ses tecrübesi sunan modelde aktif gürültü engelleme yer almıyor ancak tasarım itibariyle dış sesleri kesebiliyor.

Bluetooth 5.0 kullanan ürün IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Kutusunu açtıktan 3 saniye sonra otomatik olarak kaynağına bağlanabiliyor. Dış kısımda ise dokunmatik kontrol yüzeyi yer alıyor.

Ürün tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu 19 saat civarında bir katkı yapıyor. Ayrıca 2 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım süresi elde edilebiliyor.



