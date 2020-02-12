Anker yeni ev elektroniği ürünlerini tanıttı

Anker, toplamda 5 kategori markasıyla tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Eufy markası altında hane yaşamında konfora yönelik teknolojiler geliştiren Anker, ROAV markasıyla inovasyonu araç̧ içine taşıyan teknolojiler sunuyor.

Eufy RoboVac L70 Hybrid

Anker’in yeni akıllı robot süpürgesi Eufy RoboVac L70 Hybrid, 2200 Pa güçlü emiş gücü, ayarlanabilir paspas, yıkanabilir hepa filtre, ekstra vakumlama gücü, lazer teknolojisi gibi özellikleriyle büyük ilgi görüyor. Geleneksel temizlik anlayışının ötesine geçen ürün, içerdiği teknolojilerle temizliğe yeni bir anlam katıyor. Akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilen ve 3,86 kilogram ağırlığındaki Eufy RoboVac L70 Hybrid, yapay zekaya dayalı haritalama özelliği ile sadece belirli alanlarda çalışabiliyor.

Anker PowerConf Bluetooth Hoparlör

Taşınabilirlik ve kablosuz özellikleri ile istenilen her yerden rahatça konferans görüşmesi yapa-bilmek için tasarlanan Anker PowerConf Bluetooth Hoparlör, üzerinde bulunan 6 mikrofonuyla herhangi bir yere sabit kalmadan ya da birden fazla kişinin karşı taraftaki kişilerle net bir şekilde görüşme yapabilmesine olanak tanıyor. Karşı tarafın sesini de gerçek zamanlı olarak geliştirerek ve optimize ederek konuşulan hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlıyor.

SoundCore Life Note

Dört mikrofonlu tasarımıyla dikkat çeken Soundcore Life Note kulaklık, tek şarjla 7 saate kadar, şarj kılıfı ile kullanıldığında ise 40 saate kadar kullanılabiliyor. Sadece 10 dakika şarj edildiğinde 1 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Grafen sürücüleri ile tüm frekans aralıklarında seslerin olağanüstü doğru ve net duyulabildiği ürün, özel BassUp teknolojisiyle yüzde 43’e kadar daha fazla bas sesleri sağlıyor. A

Soundcore Motion+

6.700 mAh bataryasıyla 12 saate kadar müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayan ürün aynı zamanda IPX7 özelliğiyle suya karşı da dayanıklı. BassUp teknolojisi ile donatılmış Soundcore Motion+ akıllı telefon üzerinden yöne-tilebiliyor. Uygulama üzerindeki hazır ayarlar ya da özelleştirilebilir ekolayzır ile sesleri kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca iki Soundcore Motion+ ürününü aynı anda kullanıp ayrı yerlere yerleştirerek stereo sesin keyfini çıkarmak da mümkün.