Anker, Soundcore'un yeni taşınabilir hoparlörü Rave Neo, 98 dB’lik yüksek ses seviyesi ve düşük frekanslı sesleri gerçek zamanlı olarak iyileştiren BassUp teknolojisiyle öne çıkıyor. En ufak sesleri bile tok şekilde dinleyicilere yansıtabilen Rave Neo, 50W gücündeki ses çıkışıyla adeta partiyi gittiğiniz her yere götürmenizi sağlıyor.

Rave Neo’nun sahip olduğu Soundcore PartyCast teknolojisi, 100'den fazla uyumlu hoparlörün birbirine bağlanabilmesini ve hem müziğin hem de ışıkların tüm bu hoparlörlerde senkronize olmasını mümkün kılıyor.

Rave Neo, üzerindeki LED ışıklarla çaldığınız parçalara uygun zevkli ışık şovları yaparak müzik keyfini görsel şölenlerle zenginleştiriyor.

IPX7 sertifikasyonuna sahip olan Rave Neo, tamamen suya dayanıklı yapısı sayesinde plajda, havuz kenarında ya da teknede de gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. USB yuvası aracılığıyla her yerde şarj edilebilen pili, 18 saat kesintisiz müzik çalabilen 5000 mAh'lik güçlü bir kapasiteye sahip.

iPhone ve Android akıllı telefonlara ve tabletlere indirilebilen Soundcore mobil uygulaması üzerinden, Rave Neo’nun sahip olduğu farklı ışık modlarından dilediğinizi seçebilirsiniz. Müzik gurmeleri, uygulama içerisindeki ekolayzer ile ön tanımlı 3 ses profilinden birisini seçebilir veya müzik zevklerine en uygun özel ses profillerini oluşturabilirler.

Kompakt ve ergonomik tasarımıyla kolay taşınabilen Rave Neo, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Bu sayede istenildiği zaman DJ'lik görevini bir başkasıyla paylaşmak mümkün hale geliyor.

USB, AUX ve Bluetooth bağlantı kabiliyetleri ile donatılan Rave Neo’nun Türkiye'deki satış fiyatı ise 1.500 TL.