Anker’den Türkiye’nin bölgesel konumunu güçlendiren önemli atama

Anker, hızlı büyüme yaşadığı Türkiye’de de önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ülkelerinin bağlı olduğu Türkiye, İsrail'in de bağlandığı bölgesel ve önemli bir ülke konumuna yükseldi.

Cem Bodur yönetiminde, Türkiye’nin güncel teknoloji ürünlerine ilgi duyan genç nüfusuyla birlikte ülkedeki tüm tüketicilere ulaşarak başarılı bir strateji izleyen Anker Türkiye, artık Orta Asya’dan sonra İsrail’in de yönetildiği merkez ofis konumuna geldi. Cem Bodur da bu değişiklikle, Anker Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü görevine getirildi.

Türkiye açısından bu önemli gelişmeyle ilgili görüşlerini sunan Cem Bodur, “Ülkemizle ilgili bu değişiklikten dolayı son derece mutluyuz. Türkiye, Anker Innovations ekosisteminde geçtiğimiz son iki yılda en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer almıştı. Bu gelişme ile birlikte Anker nezdinde de bölgesel olarak çok daha önemli bir konuma sahip olmuş durumdayız. Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de daha güçlü hedeflerle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.