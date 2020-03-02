Tüm dünyada yaşam kalitesini artıran düşünce, spor ve beslenme biçimleri “wellness” trendiyle popülerlik kazanıyor. Akıllı teknolojiler, günümüzde hayatımızı hiçbir zaman olmadığı kadar kolaylaştırmakla kalmıyor, bizleri hedeflerimize ulaşmada motive edecek özellikler sunarken ölçüme dayalı güvenilir bilgilerin ışığında hareket etmemizi sağlıyorlar.

Anker Eufy Akıllı Tartı da bu kapsamda geliştirilen bir ürün. Söz konusu tartı, 12 farklı hassas ölçüm yaparak sağlıklı yaşam ve diyet takibine imkan veriyor.

Ürün, sahip olduğu profil desteği ile 16 farklı kişiyi tanıyarak kalabalık aileler tarafından kullanılabiliyor.

Akıllı tartı, ölçümlerini kablosuz olarak akıllı telefondaki EufyLife uygulamasına iletiyor. Uygulama ise aralarında kas, su, kemik, yağ ve kütle ölçümlerinin olduğu hassas ölçümleri analiz ederek spor ve beslenmenin vücuda katkılarını verilere dayalı bir şekilde takip etmeyi sağlıyor.

Anker Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri:

12 farklı hassas ölçümler

4G vücut şekli algılayıcı

16 farklı kullanıcı profili

Kolay okunabilir LED ekran tasarımı

EufyLife mobil uygulama desteği

İnce tasarım

Hafif

Fitbit, Apple Sağlık, Google Fit gibi üçüncü taraf uygulama uyumluluğu

Otomatik kullanıcı profil eşleştirme