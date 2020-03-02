Anker’in akıllı tartısı 12 farklı hassas ölçümü saniyeler içinde yapabiliyor
Tüm dünyada etkili olan sağlıklı yaşam ve “wellness” hareketi, tüketicilerin bilinçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Anker ise yeni ürünü Eufy Akıllı Tartı ile tüm aile için 12 farklı hassas ölçümü saniyeler içinde yapıyor ve mobil uygulamasıyla dikkat çekiyor.
02 Mart 2020, Pazartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Tüm dünyada yaşam kalitesini artıran düşünce, spor ve beslenme biçimleri “wellness” trendiyle popülerlik kazanıyor. Akıllı teknolojiler, günümüzde hayatımızı hiçbir zaman olmadığı kadar kolaylaştırmakla kalmıyor, bizleri hedeflerimize ulaşmada motive edecek özellikler sunarken ölçüme dayalı güvenilir bilgilerin ışığında hareket etmemizi sağlıyorlar.
Anker Eufy Akıllı Tartı da bu kapsamda geliştirilen bir ürün. Söz konusu tartı, 12 farklı hassas ölçüm yaparak sağlıklı yaşam ve diyet takibine imkan veriyor.
Ürün, sahip olduğu profil desteği ile 16 farklı kişiyi tanıyarak kalabalık aileler tarafından kullanılabiliyor.
Akıllı tartı, ölçümlerini kablosuz olarak akıllı telefondaki EufyLife uygulamasına iletiyor. Uygulama ise aralarında kas, su, kemik, yağ ve kütle ölçümlerinin olduğu hassas ölçümleri analiz ederek spor ve beslenmenin vücuda katkılarını verilere dayalı bir şekilde takip etmeyi sağlıyor.
Anker Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri:
12 farklı hassas ölçümler
4G vücut şekli algılayıcı
16 farklı kullanıcı profili
Kolay okunabilir LED ekran tasarımı
EufyLife mobil uygulama desteği
İnce tasarım
Hafif
Fitbit, Apple Sağlık, Google Fit gibi üçüncü taraf uygulama uyumluluğu
Otomatik kullanıcı profil eşleştirme