Akıllı Dinamik Navigasyon teknolojisi sayesinde tüm evin dijital haritasını çıkartarak temizlik yapan RoboVac G10 Hybrid, bu sayede ev temizliğini standart bir robot vakum süpürgeye göre 2 kat daha hızlı tamamlıyor. Standart süpürgelerin 100 dakikada tamamlayabildiği ev temizliği, G10 Hybrid ile 50 dakikada yapılabiliyor.

İnce tasarımı ile koltuk, sehpa gibi mobilyaların altına girebilen, çarpışma önleme teknolojisi ile çevreye zarar vermeyen, özel uçları ile köşe temizliği yapabilen RoboVac G10 Hybrid ile ev sahiplerini parlak yüzeyler ve temiz bir yaşam alanı bekliyor.

Eufy ailesindeki en güçlü robot süpürgelerden biri olan G10 Hybrid, 2000 Pa’lık süper emiş gücü sayesinde, arkasında sert yüzeyler kadar, halı ve kilimlerin de kir, toz ve kırıntılardan arındığı, derin temizlik yapılmış bir ev bırakıyor. Yüksek güç özelliği, evcil hayvan sahiplerine de önemli bir avantaj sağlıyor. Küçük dostlarımızın bıraktığı tüy gibi kalıntıları başarılı bir şekilde temizleyen G10 Hybrid, kuru ve ıslak temizlik arasında ekstra temizlik yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

G10 Hybrid’in etkili bir temizlik yapmasının iki sırrı var. Eufy’nin 3 noktalı temizlik sistemi, emiş yuvasının yanına, dönen fırça ve yan fırçalar ekliyor. Böylece zor noktalara dahi ulaşıyor ve çevresindeki en ufak parçayı bile yakalayabiliyor. Ayrıca en ufak partikülleri bile hapseden yüksek performanslı ve yıkanabilen bir filtre kullanıyor.

Üst kapağı temperli camdan yapılan G10 Hybrid, sade ve işlevsel tasarımıyla evinize premium bir hava katıyor. Robot süpürge, çalışırken 55 dB ses seviyesine ulaşarak bir mikrodalga fırından sessiz çalışabiliyor. Böylece ev sahipleri çalışırken ya da dinlenirken, onları rahatsız etmeden görevini yapabiliyor.

Eufy RoboVac G10 Hybrid, sahip olduğu Wi-Fi bağlantısı sayesinde mobil uygulaması üzerinden kolayca, her yerden yönetilebiliyor. Bir kez programlandığında, belirtilen sıklıkta ve zamanda kendiliğinden çalışan robot süpürge, 90 dakikaya kadar çalışabilmesi ile büyük evleri dahi tek seferde temizleyebiliyor ve şarjı bittiğinde istasyonuna otomatik olarak dönebiliyor.

Google Asistan ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlarla bağlantı kurabilen G10 Hybrid, böylece sesli komutlarla da çalıştırılarak akıllı evin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Çarpıcı fiyat avantajı ile satışa sunulan Eufy G10 Hybrid robot süpürge, köşe bucak temizliğe yeni bir dönem getiriyor.

Anker RoboVac G10 Hybrid’e yaklaşık 2850 TL’ye sahip olabilirsiniz.