'Ankesörlü telefon' davasında 39 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı

08 Mart 2019, Cuma 22:49 Son Güncelleme:
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'Ankesörlü telefon' davasında 39 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılarca sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta 50 subay, 50 astsubay ve bir sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 85 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA


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