Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Osman Baharoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Baharoğlu, esasa ilişkin savunmasında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alan "mahrem imamlar" ile ankesörlü telefondan görüştüğü, etkin pişmanlıkta bulunan 2 "mahrem imam"ın ifadelerini ve istihbari bilgileri örgüt mensupları ile paylaştığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Mahrem imamları tanımadığını ve ankesörlü telefonlardan da görüşmediğini öne süren sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada, etkin pişmanlıkta bulunarak örgütün askeri mahrem yapılanmasında öğretmen olarak görev yaptıklarını itiraf eden "mahrem imamlar" Ö.İ. ve M.S.A. tanık olarak dinlendi.

Kendilerine bağlı sohbet gruplarında sanığın da bulunduğunu ifade eden 2 tanık, Baharoğlu ile ankesörlü hatlardan iletişim kurduklarını anlattı.

Mahkeme heyeti, Baharoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. (AA)