Anlamak sevmek demektir: Venüs Yengeç Burcunda

Yeni bir haftadan herkese merhaba, Venüs gezegeninin doğum haritamızda hangi burçta ve hangi evde yerleştiği bizim için ilişkilerimiz, hayata bakış açımız hakkında oldukça geniş çaplı bilgi alabileceğimiz bir kaynak halini alır. Venüs’ün gökyüzünde ilerleyişi esnasında içinden geçtiği burç yine doğum haritalarımızı etkileyerek, dönemsel olarak hayatımızda benzer yönden etki yaratır. İçinde bulunduğumuz günlerde Venüs, 3 Haziran itibarıyla Yengeç burcu ilerleyişine başladı ve 27 Haziran’a kadar bu burçta ilerleyişini sürdürecek.

Venüs, Yengeç burcunda olduğunda bağlılık, hassaslık, aidiyet ve empati barındıran duygular ile dopdolu bir sevgi anlayışı ortaya koyar ve böyle bir sevgi arayışı ile ilişkilerini şekillendirme arzusu içinde olur. Venüs’ün Yengeç burcunda hareket ettiği dönemlerde ilişkilerimizde duygularımız öne çıkar. Diğer kişilere olan yaklaşımımız aşk, sevgi, ilgi gibi yoğun duygusallıklar içerir. Venüs bağ demektir ve Yengeç söz konusu olduğunda bağlar derin ve güçlü olur. İlgi ve duygusal eğilimlerimiz birliktelikler, ev, yuva, aile üzerine yoğunlaşmaya başlar. Koruyucu olma, sahiplenme, kollama, gözetme duygusu oldukça güçlenir.

Yükselen burcumuza göre Venüs’ün Yengeç burcu süreci bize nasıl etkiler getiriyor diyerek baktığımızda;

Koç burcu: Ev, yuva, aileye dönük duygusal yapınızın hayatınızı daha fazla etkilemeye başladığını hissedebileceksiniz. Evlilik, aile hayatı ve karşılıklı kurulan bağlar sizin için önemli bir hal halini alabilecek. Beklediğiniz desteği ve ilgiyi görebilmeniz ve dayanışma içerisinde olan bir yuva duygusunu gerçekleştirebilmeniz için karşılaşacağınız fırsatları değerlendirmek açısından şanslısınız.

Boğa burcu: Yakın çevre, kardeşler ile olan ilişkileriniz arasında duygusal ve ailevi bağların öne çıktığı bir zaman dilimi içerisinde olabilirsiniz. Aradaki bağların güçlendiği, ilişkilerin daha yapıcı bir sürece girdiğini hissedebilirsiniz. Ayrıca iş hayatınız ya da mesleki gelişmelere yönelik yeni çalışmalar ya da eğitimler yönünde önünüze çıkan imkânlarla da karşılaşabilir, değerlendirebilirsiniz.

İkizler burcu: Venüs Yengeç burcu geçişi, yetenekleriniz, iş kabiliyetiniz ve becerilerinizin size maddi kaynak olarak dönüş yapabileceği bir süreç getirmekte. Para kaynaklarınızda iyileşme ile karşılaşma olasılığınız yüksek olduğunu bilerek yaratıcı yönünüzü dışa vurma ve mesleki yönüyle değerlendirme avantajınızı öne çıkarabilirsiniz.

Yengeç burcu: Hayatınıza daha iyimser bir bakış açısı katıyor olan Venüs Yengeç burcu transiti süresince gerek sosyal gerek ailevi gerekse özel ilişkilerinizde şanslı bir dönem yaşıyorsunuz. Uzlaşma içinde olma, var olan ilişkileri geliştirme, yeni sosyal çevrelere ya da gruplara dahil olmak adına pozitif etkileri değerlendirebilirsiniz.

Aslan burcu: Venüs’ün Yengeç burcu transiti sizi iç dünyanıza çekerken bir diğer yandan iç dünyanız ile sizi barıştırabilir. Duygusal ilişkileriniz ile ilgili düşünmek, bir nevi duygularınızı kendi içinizde gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi sorumluluklar, iş hayatınıza dair sorumluluklara daha fedakârca yaklaşmanız gerekirken bunu yapabilecek duygusal gücü de kendinizde bulabileceksiniz.

Başak burcu: Dışa dönük ve iyimser bir yapı getiren Venüs Yengeç burcu süreci size yeni sosyal çevre, yeni arkadaşlar ya da yeni bir iş başlangıcı getirebilir. Sosyal çevrenizden, ortak ya da iş birliği içinde olduğunuz kimselerden destek alma yönünde pozitif etkilerin avantajını görebileceksiniz.

Terazi burcu: Elde etmek istediğiniz başarılı girişimler ve neticeler için olumlu sonuçlar ile karşılaşabileceğiniz Venüs Yengeç burcu geçişi süresince yeni fırsatlar ile karşılaşma olasılığınız güçlenmekte. Ailevi yönden beklenilen maddi kazanç ya da miras gibi durumlardan gelir elde etme imkânı ile karşılaşabilir, bu alanda var olan herhangi bir sorunun çözümü için avantaj sağlayabilirsiniz.

Akrep burcu: Yabancı ülkelere seyahat, yabancı ülkeler ile bağlantılı yapılan işler, ortaklaşa yapılan işler açısından şanslı ve daha iyimser etkiler ile karşılaştığınız bir dönemdesiniz. Yarım bıraktığınız bir eğitimi tamamlamak, eğitim amaçlı yurt dışına çıkmak ya da sizi geliştirecek ve duygusal olarak da kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir uğraş ya da eğitim için de değerlendirebilirsiniz.

Yay burcu: Hayatınıza maddi açıdan özellikle başkaları ile ortaklık bağı olan kaynaklardan gelen olumlu etkiler alabileceksiniz. Eşiniz ya da iş birliği içerisinde olduğunuz kişi ya da kişilerle maddi koşullarınız üzerine uyumlu etkiler size bu alanda şans ve fırsat sağlayabilir.

Oğlak burcu: Venüs Yengeç burcu geçişi evlilik, ortaklık gibi ilişkilerinize iyimser ve daha uzlaşmacı enerjileri taşıyor. Var olan ilişkileriniz üzerinde daha yapıcı etkiler getiren transiti karşılıklı anlaşma, bağları derinleştirme etkisi ile değerlendirebilirsiniz. Evlilik gibi ciddi ilişkilere kendinizi çok yakın hissedeceğiniz bu süreç yeni beraberlikleri de size getirebilir.

Kova burcu: Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda destek görebileceğiniz bir süreç içindesiniz. Sağlığınız ile ilgili konuları gündeminize almak isteyebilir, fiziksel olarak kişisel bakım ve estetik arzusu ile girişimler içinde olabilirsiniz.

Balık burcu: Venüs’ün Yengeç burcu geçişi sizin hayatınızda duygusal ilişkilerinize olumlu yansımalar getirmekte. Sevgi, aşk bağı içinde olabileceğiniz bir ilişki başlangıcı içinde olabilir ya da var olan ilişkiniz için daha fazla uyum ve ahenk etkisi kazanabilirsiniz. Bebek sahibi olmak isteyen evli çiftler içinde fırsat getiren transit, duygusal ve empatik bakış açınızı desteklemekte.

Herkese mutlu bir hafta diliyorum.

Sevgiyle.