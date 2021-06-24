Kısa Cuma mesajları, sadece birkaç kelimeden ibaret olsa bile hissettirdiği duygularla günlük hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. İçinden geçilen sıkıntılı dönemlerde yeni, resimli, dualı ve anlamlı en güzel Cuma mesajları ile kalpten kalbe köprü kurabilir ve kendini yalnız hissedenlere sevildiğini hissettirebilirsiniz…

KISA CUMA MESAJLARI 24 HAZİRAN 2021

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar..

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var. Hayırlı Cumalar...

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114)

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.

YENİ, RESİMLİ, DUALI VE ANLAMLI EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.

"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28)Hayırlı Cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa "ALLAH" gönlünüze Onu versin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.