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Anlamlı Laf Sokucu Sözler

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. -Hz. Mevlana

Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin..

Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Allah bir kulun dua etmesine üzün vermişse, mutlaka kabulünü de murad etmiştir... -Hz. Muhammed (SAV)

"Ey can; hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme; ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin..!" -Hz. Mevlana

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

"Belki bugün ettiğin dua, yarın kabul olur. Belki de daha iyisi olur."

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır.

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; bülbül güle, karfa çöplüğe götürür. -Hz. Mevlana

Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir! -Che Guevara

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

“Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz.” – Grange

İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela. – Bukowski

Başına gelebilecek en güzel şey belki de çoktan gelmiştir. İyi düşün.

Ağacın kalitesi özünden, insanın kalitesi sözünden belli olur.

Unutma; Hеr gеlеn sеvmеz.. Vе hiçbir sеvеn gitmеz. - Nazım Hikmеt

Hiç bir canın acısı, sеnin acından az dеğildir.Üstada sorarlar sеvgi mi nеfrеt mi diyе, “nеfrеt” diyе cеvap vеrir vе еklеr; çünkü onun sahtеsi olmaz.

Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…

Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht

Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. -Herman Melville

"Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur" -Sadi şirazi (k.s.)

Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. -Madama de Stael

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. -Aunius Aurelius Simachus

Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. -Eflatun

Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. -B.Goddar

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. -Curtis

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.

O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı.

O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun.

Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır.

"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur" -Yunus Emre

Ya başlamamalı, ya da bitirmeli..

Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur.

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.

İnsanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da günlüme razı eyle... -Hz Ali

İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmelidir.

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kuş bir yumurtada saklıdır. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır.

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin.

İki nimet vardır ki, insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler. Onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.

Mutluluk bir yüz olsa senin yüzün olur, Sevinç bir el olsa senin ellerin olur, Huzur bir göz olsa senin gözlerin olur. Sonsuzluk bir insan olsa sen olursun sevgilim.

Sen benim her şeyim, dünüm, bugünüm ve geleceğim... Tüm hayallerime ulaşmam için senin ellerine ihtiyacım var. Elimi sımsıkı tut ve bu yolları son nefesimize kadar birlikte aşalım.

Kocaman gülümsüyorum dünyaya, arkasında sen varsın gülücüklerimin. Varsın diye cümlelerim aşk dolu, varsın diye günaydınlarım şenlikli ve varsın diye düşüncelerim gökkuşağı barındırıyor.

O kadar güzel gülüyordu ki, sevmesem ziyan olacaktı.

Hayallerimize tutunsak mesela, yarın sabah gidip nikâh kıysak, ilerleyen zamanlarda burnu sana benzeyen, çenesinin kıvrımını benden alan bir çocuğumuz olsa, sevgisini senden, affetmeyi benden öğrense, bilgiyi senden doğruyu benden alsa hiç fena olmazdı. Çok bir şey istemiyorum sana benzesin yeter, gerisi teferruat.

Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

Sana kendimi anlatmak istesem seni tenha da bulamam. Seni tenhada bulsam ben kendimi bulamam.

Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, Kim o dersin uykulu sesinle içerden. Saçların dağınıktır, mahmursundur.

Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim, Bir sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

''Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum" Özdemir Asaf

Özdemir Asaf ''Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem.'' Özdemir Asaf

Özdemir Asaf ''Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunmazsın, sadece yanına yaklaşırsın.'' S. Akın

S. Akın ''Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın .'' Orhan Veli Kanık

.'' Orhan Veli Kanık Saç diplerimden tırnak uçlarıma kadar kırgınım sana.

Eğer aşk yalansa acısı neden bu kadar gerçek.

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsun.

Gece uyuyamayan insanların gündüze sığmayan acıları vardır.

Gelse affetmem diyorsun ama adını duyunca gözlerin doluyor be oğlum.

Kırdıysa sessiz kal sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa onsuz kal.

Hiç bir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim…

Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten…

Çek bakışlarını gözlerimden, aşk bu şeytan doldurur.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur…

Aynı şehirde sen varsın, ben varım, biz yokuz. Ne acı dimi…

Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın

Sorgulanmayan hayat yaşamaya deǧmez.

Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine. -Nazım Hikmet

Dünyayı kara gören insan, herkesi kendisi kadar kötü sanır ve bunun için herkesten nefret eder. -Bernard Shaw

İnançlar hakikat düşmanı olarak yalanlardan daha tehlikelidir. -Nietzsche

İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır. -Montaigne

İyi bir savaş, kötü bir barış hiç olmamıştır. -Benjamin Franklin

Yaşadığın dünyaya bak; Yüce Tanrı, hangi eserini sevginin kucağında büyütmemiş? Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere, tekme ve tokatla erişmeyi tercih edesin? -Mevlana

Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma umuda kurşun işlemez gülüm. -Nazım Hikmet

İyiye giden yol, çok güç görünüyorsa da bulunabilecek bir yoldur. -Spinoza

Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar. -Lev Tolstoy

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.

Karanlığa küfretmektense, bir küçük ışık yakın, daha iyi edersiniz. -Andre Gide

Aşk, bir orduya meydan okurken, bir kişiye esir düşmektir.

"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur" -Yunus Emre





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