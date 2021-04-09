Türkiye Anlaşma sağlandı! Türkiye'de üretilecek

Anlaşma sağlandı! Türkiye'de üretilecek

Türkiye

Anlaşma sağlandı! Türkiye'de üretilecek

Kazak bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve QazVac (QazKovid-in) olarak adlandırılan aşının, Türkiye’de bir fabrikada şişelere doldurulacağı bildirildi.

09 Nisan 2021, Cuma 19:28 Son Güncelleme:
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Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının Türkiye’de ambalajlanması kararını, ülkesindeki yerli aşı üretim fabrikasında inşaat çalışmalarının henüz bitmemesi nedeniyle aldıklarını söyledi. Tugjanov, QazVac aşısının 21 Nisan’da yüzde 50 oranında uluslararası standartlara uygunluk kontrollerinin tamamlanacağını belirterek, "Ardından Sağlık Bakanlığınca tüm klinik deneyleri değerlendirilecek ve nihai raporu yayımlanacak." dedi.

500 bin dozu Türkiye’de üretilecek

QazVac’ın ilk aşamada Türkiye’de üretilmesi için anlaşma sağlandığını aktaran Tugjanov, "Kazakistan’ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşısının 500 bin dozunu bir Türk fabrikası bünyesinde üretmeyi hedefliyoruz. Aşı üretiminde tamamen yerli malzeme kullanacağız. Türkiye’de aşı sadece ambalajlanacak." ifadesini kullandı. Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü bilim insanları tarafından geliştirilen QazVak aşısı, insanın brakiyalis kaslarına enjekte ediliyor. 21 gün aralıkla ikinci dozunun yapılması gereken aşı, özel soğutma sistemine gereksinim duymuyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, geçen ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında yerli aşı üretimi için yabancı ortaklarla çalışma yürüttüklerini ve Türkiye’den Atabay şirketi ile üretimle ilgili müzakereler yaptıklarını bildirmişti.

AA

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