Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray’a hoş geldiniz. Galatasaray Futbol A Takımı’nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sözleşmelerini imzaladı."

DHA