Anlaşma tamam! Resmen Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Domenec Torrent, yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
14 Ocak 2022, Cuma 19:21 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray’a hoş geldiniz. Galatasaray Futbol A Takımı’nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sözleşmelerini imzaladı."
DHA