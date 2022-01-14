Futbol Anlaşma tamam! Resmen Galatasaray'da

Anlaşma tamam! Resmen Galatasaray'da

Futbol

Anlaşma tamam! Resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Domenec Torrent, yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

14 Ocak 2022, Cuma 19:21 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray’a hoş geldiniz. Galatasaray Futbol A Takımı’nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sözleşmelerini imzaladı."

DHA

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