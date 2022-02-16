Altın fiyatları yurt içi ve yurt dışı gelişmeler nedeniyle dalgalı seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 800 TL sınırında olan gram altın fiyatları dün 820 TL seviyelerine ulaşmıştı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaş istemediklerine dair yaptığı açıklama, savaş gerilimi ile birlikte altın piyasasında da gerilemeye yol açtı. Ons altın 1.853 dolar seviyelerinde işlem görürken, 16 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde bir önceki güne göre yaklaşık 10 TL’lik bir düşüş gözlendi.

16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 810,54 TL

Gram altın satış fiyatı: 810,67 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.315,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.340,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.639,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.679,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.262,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.338,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?