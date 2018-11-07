Aile büyükleri, arkadaşlar, dostlar, komşular, ‘doğum için hazırlanacak hastane çantasında neler olmalı konusuna dair çok değerli tavsiyeler verse de özellikle ilk bebeğini kucaklarına almaya hazırlanan anne adayları ‘Acaba bir şey unuttum mu?’ endişesini hep içinde taşır. Bu endişeleri gidermenin en kolay yolu ise uzman tavsiyesi almaktan geçer.

Bebek Alışveriş Koçu Gizem Kösoğlu Yılmaz, anne adaylarına doğum çantası önerilerini sıraladı. Anne adayları son haftalarında yorgun olabiliyor, aynı zamanda hareketleri de ağırlaşıyor. Bu nedenle hastane çantaları 34. hafta itibarıyla artık hazırlamış olmalı. Böylelikle erken doğumlara karşı da önlem alınmış oluyor.

DOĞUM ÇANTASINA NELER KONMALI?

Öncelikle doğum yapılacak hastanenin doğum katı ve yenidoğan servisi ile görüşülmeli ve bebek ve anne için neler temin ettikleri sorulmalı. Birçok hastane bebek bezi, hasta bezi, göğüs ucu kremi, göğüs pedi, ıslak pamuk mendil, diş fırçası, diş macunu, hatta bebek için kıyafet bile sağlayabiliyor.

Eğer bebek için elbise alınacaksa 3 adet olmalı. Özellikle şapka eldiven ve çorap unutulmaması gereken minik ama önemli detaylar arasında yer alıyor.

Özellikle ziyaretçilerin bebekleri kucaklarına aldıkları düşünülürse hem mikrop kapmaması hem de ağzından sızdırma olma ihtimaline karşı, ağız bezi ve omuz bezlerinden mutlaka hastane çantasına konulmalı.

Bir diğer ürün ise çoğu annenin unuttuğu ama hastane için de özellikle rahatlık sağlayacak olan yan yatış yastığı. Hemşireler anneleri genelde yan yatırmayı tercih ediyor ve rahat etmeleri için de sırtlarını bir battaniye ile destekliyorlar. Bunun yerine yan yatış yastığı kullanmak anneler için daha sağlıklı oluyor ve elbette daha şık gözüküyor.

Göğüs kalkanı, göğüs ucu koruyucu, biberon ve emziğin mutlaka hastane çantasına konulması gerekmiyor, ihtiyaç halinde en yakın eczaneden kolayca bulunabilecek malzemeler.

Anne için emzirmeye uygun gecelik ya da pijama takımından 3 adet temin edilmesi ise olmaz ise olmazlardan.

DOĞUM ÇANTASI İHTİYAÇ LİSTESİ

• Çorap

• Emzirme sütyeni

• Sabahlık ya da şal

• Lohusa çamaşırı

• Terlik

• Göğüs pedi

• Hasta pedi

• Diş macunu

• Diş fırçası

• Tarak

• Makyaj malzemesi

• Islak mendil

• Bebek bezi

• Hastane çıkış seti

• Battaniye (bebek için)

• Eldiven (bebek için)

• Çorap (bebek için)

• Şapka (bebek için)

• Zıbın (bebek için)

• Tulum (bebek için)

• Alt üst takım (bebek için)

• Yan yatış yastığı

• Ağız bezi

• Omuz bezi

• Pişik kremi

• Şarj kabloları

• Telefon

• Fotoğraf makinesi

• Emzirme önlüğü

• Göğüs ucu çıkarıcı



