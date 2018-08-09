Tüm kadınlar doğum sırasında güvende olduğunu hissetmek ister. Güvenli ve tatmin edici doğum deneyimi, doğum yapan kadının yaşadığı stres düzeyine bağlı olarak değişmektedir.

AYAKTA DOĞUM YAPAN KADINLAR DAHA RAHAT VE KONFORLU

Ayakta doğum yönetimi ile önce annenin konforu ve rahatlığı sağlanmaktadır. Ülkemizde her iki doğumdan birinin sezeryanla yapıldığını belirten Op. Dr. Cengiz Sağıroğlu, “Doğum esnasında annenin sağlığı, bebeğin sağlığı için doğum yöntemini yapabileceğiniz hastanenin teçhizatı ve ekibinin de bilinçli olması gerektiğini dile getiriyor. Doğal doğuma hazırlık rahat bir ortamda, karın ve pelvik taban kaslarını gevşetmek için yapılacak jimnastik egzersizleri ile başlar.

AYAKTA DOĞUMUN AVANTAJLARI

Ayakta doğum yönteminde anne dikey bir pozisyonda duruyor. Annenin bu pozisyonda durması yerçekimi ile birlikte annenin daha rahat ıkınmasına neden oluyor ve kasıklarına daha şiddetli bir baskı yapabildiğinden bebek kendini daha rahat aşağı bırakabiliyor. Bebek ana rahminden çıkmaya başladığında doktor bebeği aşağıdan yakalıyor ve bebeğin çıkmasını kolaylaştırıyor” dedi.

AYAKTA DOĞUMUN ANNE ADAYLARINA FAYDALARI

Her anne adayının kolay bir doğumu arzu ettiğini belirten Op. Dr. Cengiz Sağıroğlu, gebelik ve doğum sürecinin her anının kişiye özel yaşandığını bu nedenle bebeğin olduğu kadar annenin sağlığının ve doğuma hazırlık sürecinin önemli olduğunun altını çiziyor. Kendini güvende ve huzurlu hisseden annenin doğumu daha rahat yaptığını belirten Sağıroğlu, ayakta doğumun faydalarını şu şeklide sıralıyor…

Doğal doğuma hazırlık rahat bir ortamda, karın ve pelvik taban kaslarını gevşetmek için yapılacak jimnastik egzersizleri ile başlar.

Multitrac doğum eylemi süresince değişken duruş pozisyonlarına uygunluğu ile kasılmalar sırasında hissedilen sancıyı azaltır ve rahatlama sağlar.

Akciğer hacmini 20% oranında artırarak anne adayının doğum sırasında solunumunu iyileştirir.

Doğum eylemi sırasında anne ve bebek arasındaki kan alışverişi ile ilgili sorunlar daha az oranda görülür.

Plasentadan kan akışı artar ve yüksek apgar skorları elde edilir.

Rahim kasılmaları daha yoğun, daha düzenli ve daha sıktır.

Duruş pozisyonlarının değişimi ile hissedilen sancı ile etkin şekilde baş edilebilir. Anne adayı bedeni üzerindeki kontrolü ele alarak doğum sürecine daha etkin şekilde katılır, daha efektif ıkınır.

Leğen kemiği ön-arka çapını yaklaşık 1.5 cm artırarak doğum kanalını bebeğin başının aşağı inişini kolaylaştıracak şekilde esnetir.

Doğum eylemi sırasında daha az sancı daha az stres yaşanır

Kasların kontrollü kasılıp gevşetilmesini kolaylaştıran dik duruş, gereksiz efor ve aşırı yorgunluğu engeller.

Eğer sağlık durumunuz elverişli ve doktorunuz da size öneriyor ise doğum yöntemleri arasında öne çıkan ayakta doğum ile ilgili de araştırma yapıp doğumunuzu ayakta gerçekleştirebilirsiniz.







