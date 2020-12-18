Anne-babalar ikiz çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmeli?

İkiz olmaları nedeniyle aile ve diğer sosyal çevre onların duygusal ve sosyal gelişimleri açısından da birbirlerine benzer olmaları yönünde beklentiler sergileyebilirler. Hatta ikizlerden birinde daha pozitif buldukları özellikleri diğer kardeşin de sergilemesi için dayatmalarda bulunabilirler.

Birbirinden iki ayrı çocuk olduğunu kabul edin

Aslında tek yumurta ikizi ya da çift yumurta ikizi olarak dünyaya gelseler de birbirlerine benzeseler ya da benzemeseler de fiziksel olarak birbirlerinden ayrı bir bedene ve beyne sahiptirler. İkiz çocuklar tıpkı ikiz olmayan kardeşler gibi kişilikleri, yapısal özellikleri, yetenekleri ve gelişimleri bakımından birbirinden farklıdır. Anne babaların ikizleri, aynı anda dünyaya gelmiş iki ayrı çocuk gibi düşünüp her birini olduğu gibi kabul etmeleri ikiz sendromunu en aza indirir.

İkizler de kıskanır

Tüm kardeşlik ilişkilerinde görülen kıskanma, ikizlerde de görülür. Çocuklardan biri hastalandığında ona daha fazla ilgi gösterilmesi, bazı durumlarda yemekte birine daha fazla tolerans gösterilmesi gibi durumlar her kardeş ilişkisi olan evde yaşanılan gerçeklerdir aslında. Çocuklar arasındaki farklılıklar bazen farklı davranışları da gerekli kılar. Ebeveynler açısından ikiz çocuklar arasında dengeyi kurmak ya da adil olmaya çalışmak kolay olmayacaktır. Anne-babalar kardeş kıskançlığının çok doğal olduğunu kabul ederek, çocuklara ayrı ayrı sevgilerini gösterdiklerinde ve dile getirdiklerinde çocuklar rahatlayacaktır.

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