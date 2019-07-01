Anne- babası yaralandı, minik Elif kurtulamadı

Kaza, sabah saatlerinde, Sivrihisar’a bağlı Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak Eskişehir’e gelen Abdullah ve Kader Bal çifti, rahatsızlanan 7 aylık bebekleri Elif’i hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı. Abdullah Bal’ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Canpolat Erdem yönetimindeki biçerdöver yüklü TIR ile çarpıştı. Kazada tarlaya savrulan otomobilde Abdullah Bal ve eşi Kader Bal ile kızları Elif ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan minik Elif Bal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından TIR sürücüsü Canpolat Erdem ise gözaltına alınarak, ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

DHA