Türkiye Anne bebeğini düşürdüğünü üstüne basınca fark etti! Korkunç anlar...

Anne bebeğini düşürdüğünü üstüne basınca fark etti! Korkunç anlar...

Türkiye

Anne bebeğini düşürdüğünü üstüne basınca fark etti! Korkunç anlar...

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımdan yola inmek isteyen anne bebeğini arabadan düşürdü. Bebeğinin düştüğün fark etmeyen anne önce araba ile bebeğin üstünden geçti daha sonra bebeğin üstüne bastı. Olayı fark eden anne bebeğini alıp hastaneye koşturdu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

02 Temmuz 2021, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
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Olay, dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne, bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, "Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırımdan geçmek istedi. Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü. Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok" dedi.

Vedat BAYRAKTAR - Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA)

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