Anne Frank ve ailesi sırtından bıçaklanmış!

Yahudi Anne Frank, 2. Dünya Savaşı’nda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 2 yıl boyunca ailesiyle gizlendiği çatı katında Naziler tarafından yakalanmıştı. Toplama kampına gönderilen aileden savaş sonunda bir tek evin babası Otto Frank hayatta kalmıştı. 15 yaşında ölen Anne Frank’ın gizlenirken yazdığı günlük, Yahudi soykırımının sembolü olmuştu. Ancak Naziler’in aileyi Almanlar tarafından önceden kontrol edildiği için mühürlenen çatı katında nasıl bulduğu 78 yıldır çözülememişti.

30 TEORİ İNCELENDİ

Bu gizemi çözmek için 23 kişilik uluslararası ekip kuruldu. Ekip, yapay zekanın yardımıyla, 66 gigabaytlık veriyi kontrol etti. 6 yıllık araştırmada 30 farklı teori incelendi. Bunların 28’inin olanaksız olduğu belirlendi. Sonuçta failin Yahudi Konseyi üyesi ve Amsterdam’ın önde gelen noteri Arnold van den Bergh olduğu belirlendi. 1944’te toplama kampına gönderilmemesi için verilen geçici erteleme belgesinin süresi dolan van den Bergh, belgeyi tekrar uzatamamıştı.

YAHUDİLERE İHANET

İddiaya göre; van den Bergh kendisinin ve ailesinin toplama kampına gönderilmemesi için, saklanan Yahudiler’in adreslerini Naziler’e verdi. Bu listede Anne Frank ve ailesi de yer alıyordu. Sonuçta van den Bergh ve ailesi toplama kampına hiç gönderilmedi. Failin van den Bergh olduğuna dair bir başka delil ise Otto Frank’e verilen isimsiz bir nottu. Notta “Saklandığınız yer, van den Bergh tarafından Yahudi Göç Bürosu’na bildirildi” yazıyordu. Van den Bergh 1950’de ölmüştü.

"ÖNCE KENDİNİZE SORUN"

Fakat “Yahudiler tarafından ihanete uğradık” diyen Otto Frank, van den Bergh’in çocukları zarar görmesin diye notu hiçbir zaman açıklamadı. Buldukları sonucun yüzde 85 doğru olduğunu belirten araştırma ekibi, her şeye rağmen van den Bergh hakkında keskin ifadeler kullanmaktan kaçındı. Açıklamada “Van den Bergh’i suçluyorsanız, önce kendinize sevdiklerinizin hayatını kurtarmak için ne kadar ileri gidebileceğinizi sormalısınız. Bu olaydaki tek kötü insanlar Naziler’di. Onlar olmasaydı bunlar yaşanmazdı” denildi.

GÜNLÜĞÜ 67 DİLE ÇEVRİLMİŞTİ

1929’da Almanya Frankfurt’ta doğan Anne Frank’in ailesi, 1933’te Naziler’in iktidara gelmesiyle Amsterdam’a kaçtı. Almanlar 1940’ta Amsterdam’ı işgal etti. 1942’de Amsterdam’daki Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye başlandı. Anne Frank ve ailesi Temmuz 1942’de aile şirketine ait ofisin arkasındaki apartmanın gizli çatı katına saklandı. 2 yıl burada yaşayan aile, Ağustos 1944’te yakalandı. Toplama kampına gönderildiler. Anne Frank toplama kampında Şubat 1945’te 15 yaşında tifüsten öldü. Saklanırken yazdığı günlük 67 dile çevrildi ve 31 milyon kopya sattı.







