Anne karnından bebek çalındı

19 yaşındaki dokuz aylık hamile Marlen Ochoa-Lopez'in cansız bedeni 23 Nisan'da kaybolmasından bir gün sonra bir çöp tenekesinde bulundu.

Lopez'in bebeğinin ise karnı yarılarak çalındığı belirlendi.

BEBEK YAŞAMA TUTUNMAYI BAŞARDI

Daha sonra 911'i arayarak yeni doğum yaptığını ve bebeğini nefes almadığını söyleyen 46 yaşındaki Clarisa Figueroa isimli kadının Lopez'i öldürüp bebeği çaldığı tespit edildi.

Şuan 6 haftalık olan Yovani Lopez Jr. isimli bebek yaşama tutunmayı başardı.







