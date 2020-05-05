05.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Anne kedi, yavru köpeği emzirdi

Anne kedi, yavru köpeği emzirdi

Türkiye

Anne kedi, yavru köpeği emzirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yağmur altında ölmek üzereyken bulunan yavru köpeğe kedi annelik yaptı.

05 Mayıs 2020, Salı 20:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni doğum yapan kedi, yavru köpeği emzirmesi ilginç görüntü oluşturdu.Sakarya Üniversitesi'nin merkez kampüsünde görevli güvenlik görevlileri tarafından yağmur altında ölmek üzereyken bulunan köpeğe sahip çıkan hayvansever Sibel Arın Sezer, annesini bulamadığı köpeği evine götürdü. Evde yavruları bulunan anne kedi, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği de emzirdi.

''Şimdi ikisi birbirine sarılıp uyuyor''

Sezer, kedinin köpeği yavrusu gibi sahiplendiği ve emzirdiği videoları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Çektiği videoda konuşan Sezer, "Anne kediyi bulduk ve o da köpeğimizi emzirdi. Şimdi ikisi birbirine sarılıp uyuyor. Ama biz köpeğimizin annesini aramaya devam ediyoruz. Çünkü önceliğimiz annesini bulmak ve yavrusunu ona teslim etmek. Kimse ona annesi gibi bakamaz." dedi.

DHA


İlgili Haberler
Genetik hastalığı olan cins kedilerKediler sevdiklerini nasıl belli eder?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Batman’da Korona günleri
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
“Türkiye aşı üretecek kapasiteye sahip”
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seyahat izin belgesi olmayan Mersin'e giremeyecek