Magazin Anne olduğunu bu kareyle duyurdu

Anne olduğunu bu kareyle duyurdu

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Anne olduğunu bu kareyle duyurdu

Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, anne oldu. Güzel haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

22 Haziran 2020, Pazartesi 22:11 Son Güncelleme:
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İpek Tanrıyar oğlu Aras’ı dünyaya getirdiğini bu kareyle duyurdu. Tanrıyar fotoğrafa "Sevgili dostlarım,bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras Bebek’i sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi, görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" notunu düştü.


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