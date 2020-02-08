Anne, ölen kızıyla sanal gerçeklik sayesinde bir araya geldi
Güney Kore’de 4 yıl önce kızını kaybeden bir anne için ‘sanal gerçeklik’ ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar duygusal sahneler yarattı.
08 Şubat 2020, Cumartesi 16:55 Son Güncelleme:
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Güney Koreli Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki kızı Nayeon yakalandığı hastalığın tedavisinin bulunamaması sonucu hayatını kaybetti. ‘Sanal gerçeklik’ projeleri üreten bir firma, 8 aylık bir çalışma ile Nayeon'un görüntüsünü oluşturdu. Anne ve kızının daha önce gittikleri bir parkın sanal gerçekliğini hazırlayan firma, aileyi stüdyoya davet etti. Stüdyoya gelen anneye bir sanal gerçeklik gözlüğü verildi, eşi ve diğer kızı ise teknik ekip ile birlikte izleyici bölümünde süreci izledi. Sanal gerçeklikte annenin kızı ile buluştuğu anlar ise stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Anne Jang, sanal gerçeklik gözlükleri ve eldivenleriyle de olsa kızının saçlarını okşadı, elinden tuttu. AJU Business Daily'e konuşan Jang, "Bu belki de gerçek cennet. Bana yüzündeki gülümsemeyle seslenen Nayeon ile kısa bir süreliğine de olsa buluştuk. Ama çok mutluydum. Sanırım her zaman hayalini kurduğum şeye eriştim" dedi.