'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakteri ile hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, anne olmak için gün sayıyor. Tatari eşiyle pozunu "Etim etine değen de, elimi karnına koyan da... Bebek kıpır kıpır kıpırdar..” notu ile paylaştı.

Ünlü oyuncu hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.



