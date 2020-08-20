Magazin Anne olmak için gün sayıyor

Anne olmak için gün sayıyor

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Anne olmak için gün sayıyor

Oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında nikah masasına oturan Ayşecan Tatari Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

20 Ağustos 2020, Perşembe 20:45 Son Güncelleme:
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'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakteri ile hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, anne olmak için gün sayıyor. Tatari eşiyle pozunu "Etim etine değen de, elimi karnına koyan da... Bebek kıpır kıpır kıpırdar..” notu ile paylaştı.

Ünlü oyuncu hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.


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